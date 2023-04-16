СМИ: Майкл Берк может возглавить LVMH Fashion Group

Бывший генеральный директор и председатель правления LVMH Майкл Берк, который с февраля этого года является советником владельца французского модного дома Бернара Арно, может вновь занять руководящую должность в компании. Как сообщает издание Miss Tweed со ссылкой на несколько источников в LVMH, господин Берк является основным кандидатом на должность гендиректора и председателя правления подразделения LVMH Fashion Group. В таком случае он поменяется должностями с 71-летним Сидни Толедано, который станет советником господина Арно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор и председатель правления LVMH Майкл Берк

Фото: Benoit Tessier / Reuters Бывший генеральный директор и председатель правления LVMH Майкл Берк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Майкл Берк работает в LVMH с 1992 года, а последние десять лет возглавлял Louis Vuitton. Он был освобожден от этой должности 1 февраля в рамках масштабных перестановок в руководстве группы.

Подразделение LVMH Fashion Group объединяет такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Celine и Kenzo.

Ни LVMH Group, ни сам господин Берк информацию о возможном назначении не прокомментировали.

Кирилл Сарханянц