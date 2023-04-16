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Коммерсантъ FM
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Совет ЛАГ потребовал прекратить вооруженные столкновения в Судане

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне постпредов высказался за необходимость немедленного прекращения столкновений в Судане и скорейшего возвращения на мирный путь урегулирования кризиса. Совет подчеркнул готовность ЛАГ приложить все усилия для содействия Судану в разрешении конфликта. Совет также призвал арабских послов в Хартуме внести свой вклад в восстановление и стабилизацию ситуации в стране, связавшись со всеми сторонами противостояния.

ЛАГ — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. В ЛАГ входят 22 страны.

Заявление принято по итогам внеочередной сессии Совета ЛАГ на уровне постпредов, состоявшееся под председательством Египта по его запросу, а также Саудовской Аравии. Выдержку из заявления приводит издание Youm7.

ЛАГ призывала к прекращению огня 15 апреля, в день, когда между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) вспыхнуло вооруженное противостояние. Оно случилось на фоне планов по интеграции СБР в регулярную армию. 15 апреля было объявлено о расформировании СБР.

По данным на утро 16 апреля, в ходе боестолкновений в Судане погибли не меньше 56 человек, 595 получили ранения. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные Центрального комитета врачей Судана.

Мария Федотова

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