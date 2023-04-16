Роман Ротенберг возглавил сборную России по хоккею среди игроков до 25 лет

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг назначен главным тренером команды «Россия 25» (средний возраст команды — 25 лет). Это решение принял тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР). Под руководством господина Ротенберга команда примет участие в майском турне «Лига Ставок Большой тур Сборной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Члены тренерского совета ФХР, куда, среди прочих, входят Аркадий Ротенберг (дядя главного тренера «России 25»), Владислав Третьяк, Павел Буре, Зинэтула Билялетдинов, единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.

«Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков,— это видно по результатам прогресса многих хоккеистов в СКА»,— прокомментировал президент ФХР Владислав Третьяк.

Бизнесмен и спортивный функционер Роман Ротенберг тренирует СКА (российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступает в Континентальной хоккейной лиге) с января 2022 года.

ФХР также назвала расширенный список состава сборной «России 25», на следующей неделе будет объявлен окончательный состав. Сборная начнет подготовку 23 апреля в Новогорске. С 2 по 16 мая «Россия 25» проведет товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана.

Мария Федотова