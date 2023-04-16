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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за непринятие мер по отлову бездомных собак на Кубани

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращениями о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С начала года животные укусили 11 жителей Краснодарского края. В СУ СК России по Краснодарскому краю начата проверка.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о его результатах»,— говорится в сообщении.

Напомним, 50 тыс. руб. выплатит администрация Приморско-Ахтарскоского района местной жительнице из-за нападения собаки на ее шестилетнюю дочь. В феврале 2023 года Лазаревский районный суд Сочи взыскал с санатория «АкваЛоо», где собаки насмерть загрызли девочку-шахматистку, 5 млн руб. моральной компенсации.

Тат Гаспарян

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