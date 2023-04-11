На Кубани муниципалитет выплатит компенсацию за нападение собаки на ребенка

Администрация Приморско-Ахтарскоского района выплатит 50 тыс. руб. местной жительнице из-за нападения собаки на ее шестилетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в 2021 году в городе Приморско-Ахтарске на девочку напала бездомная собака и укусила ребенка за лицо. Исходя из иска прокуратуры, девочке причинен вред здоровью, она получила психологическую травму. Согласно проверке, администрация своевременно не приняла меры, исключающие нападение на граждан безнадзорных собак.

Олег Исаев

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