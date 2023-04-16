Марин Ле Пен рассказала про состояние отца после госпитализации

Основатель французской правой партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пен после госпитализации чувствует себя хорошо. Ему нужно посещать больницу для прохождения медицинских процедур. Об этом сообщила его дочь и политик Марин Ле Пен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Philippe Wojazer / Reuters Фото: Philippe Wojazer / Reuters

«Он с честью приближается к своему 95-летию. Требуется несколько посещений больницы для проведения необходимых процедур, но он чувствует себя хорошо»,— сказала Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.

Накануне Жан-Мари Ле Пен попал в больницу. Источник AFP сообщал, что он перенес «легкий сердечный приступ». По информации Le Point, его состояние оценивается как тяжелое.

Жан-Мари Ле Пен пять раз участвовал в президентских выборах. В 2011 году он передал руководство «Национальным объединением» своей дочери Марин Ле Пен. В 2015 году его исключили из партии за неоднозначные высказывания. В последние годы господин Ле Пен страдает от проблем со здоровьем. В феврале 2022 года его госпитализировали из-за микроинсульта.

Олеся Павленко