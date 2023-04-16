В ведомство по уголовным делам Германии поступило 337 сообщений о военных преступлениях на Украине

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (BKA) собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине к середине апреля. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Бундестага Гюнтера Крингса.

BKA опросило около 90 свидетелей военных преступлений. Из них две трети — беженцы с Украины, которые приехали в Германию. BKA также поговорило с гражданами Германии, которые принимали участие в военных действиях на стороне Украины.

Как пишет Welt, BKA оказывало техническую помощью Украине в расследовании преступлений. Ведомство направило средства для фиксации следов и документирования, автомобили и технику на сумму более €11,5 млн. Кроме этого, правительство Германии проводит консультации для украинских правоохранительных органов. С начала военного конфликта представители Генпрокуратуры Украины несколько раз приезжали в Берлин для переговоров с немецкими следователями.

По информации BKA, в Германии начали расследование военных преступлений на Украине в марте 2022 года. Тогда в центре внимания следователей были события в пригороде Киева Буче и обстрелы гражданских автомобилей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой. Согласно ордеру, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины.

Что происходит на 417-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко