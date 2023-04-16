Армия Судана оценила в несколько дней срок разгрома сил быстрого реагирования

Для полного разгрома мятежных сил быстрого реагирования во всех штатах армии Судана понадобится несколько дней. Об этом заявил неназванный представитель армии Судана, его слова приводит телеканал Al Arabiya.

«Бои могут продлиться несколько дней, чтобы разгромить силы быстрого реагирования во всех штатах»,— сказано в заявлении.

Вооруженное противостояние между армией и силами быстрого реагирование произошло из-за планируемой интеграции последней в регулярную армию. Это необходимо для реализации соглашения по возвращению Судана в гражданское правление.

Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась, однако СБР утверждают, что им удалось захватить несколько военных частей. В ходе столкновений погибли не менее 56 человек, 595 получили ранения. Вчера вечером, 15 апреля, главнокомандующий армией Судана издал указ о ликвидации СБР.

Олеся Павленко