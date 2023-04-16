Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за дозорного катера КНДР

Сторожевой катер военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи открыл предупредительный огонь из-за появления дозорного катера КНДР к югу от разграничительной линии в Желтом море. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Северокорейский дозорный катер пересек разграничительную линию около 11:00 по местному времени (5:00 мск) рядом с островом Пэннёндо. По информации «Рёнхап», он преследовал китайское рыболовецкое судно.

Южнокорейские военные сделали десять предупредительных выстрелов в сторону сторожевого катера. После он был вынужден сменить курс и вернуться в акваторию КНДР. ВМС Южной Кореи пытались связаться с военными КНДР перед тем, как открыть стрельбу, но им не ответили.

В результате инцидента с катером ВМС Южной Кореи столкнулись китайские рыбаки. Несколько военных получили травмы, они находятся в больнице. Собеседник «Рёнхапа» отметил, что операция проходила в условиях плохой видимости.

Военные КНДР перестали отвечать на звонки своих южнокорейских коллег 7 апреля. Обычно военные двух стран связываются дважды в день по военной связи. Кроме этого, на текущей неделе КНДР провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Сеул ждет звонка».

Олеся Павленко