В ВСУ рассказали, что первые Patriot прибудут на Украину после Пасхи

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot прибудут на Украину после Пасхи. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Я думаю, это уже будет после Пасхи»,— сказал господин Игнат в эфире телепрограммы «Говорит великий Львов». Он не стал называть более конкретные сроки.

В декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года о планах поставок этого вооружения сообщали в Германии и Нидерландах. В начале марта The Financial Times со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова писала, что Украина получила один из комплексов Patriot и готовит его к эксплуатации.

Что происходит на 416-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко