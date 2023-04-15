FT: Китай отказал Блинкену в визите из-за расследования инцидента со сбитым аэростатом

Китай отказал в официальном визите госсекретарю США Энтони Блинкену из-за опасений в отношении публикации итогов расследования ФБР по инциденту со сбитым китайским аэростатом, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По информации издания, Китай отказывается выбрать новую дату визита господина Блинкена, пока планы Белого дома относительно расследования остаются неизвестными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Как пишет FT, в Китае опасаются, что отчет о расследовании и вещественные доказательства будут опубликованы во время визита Энтони Блинкена. По информации издания, этот вопрос обсуждался на встрече представителей Китая и США на форуме «Развитие Китая» в Пекине в марте.

В феврале Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после того, как в небе США был обнаружен и сбит китайский аэростат. В США считают, что это был разведывательный аэростат, в Китае — сбившийся с курса метеозонд. По информации NBC News, аэростат успел собрать данные с чувствительных военных объектов.

На нынешней неделе Энтони Блинкен заявил, что готов посетить Китай, когда для этого созреют подходящие условия. Он также отметил, что США считают важным продолжать искать пути укрепления отношений с Китаем. В свою очередь, Китай требовал от США возместить ущерб из-за инцидента с аэростатом.

Олеся Павленко