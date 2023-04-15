Крупное тюменское сельхозпредприятие приобрел сибирский агрохолдинг

У агропредприятия «Восходагро» в Тюменской области сменился владелец. Как сообщил «Ъ-Сибирь», им стал совладелец сибирской группы «Руском» Темури Латария лично (1%) и через принадлежащее ему ООО «Земля» (99%). Ранее тюменская компания, специализирующаяся на производстве зерновых и зернобобовых и выращивании молочных пород КРС, в равных долях принадлежала местным предпринимателям Борису Мастуненко и Лео Шмунку (совладелец молокопереработчика «Золотые луга»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам заместителя главы Абатского района Тюменской области Валерия Соловейко, ранее у предприятия было 50 тыс. га посевных площадей и большое молочное стадо, но компания постепенно от них отказывалась и сейчас имеет 5 тыс. га и около 1 тыс. голов КРС молочного направления, в том числе чуть больше 300 коров. По мнению господина Соловейко, новый собственник купил актив, чтобы расширить посевные площади для нужд собственных животноводческих предприятий в Тюменской области.

Как ранее писал «Ъ-Урал», за девять месяцев 2022 года в Тюменской области было произведено сельхозпродукции на 70 млрд руб. Индекс производства продукции за данный период составил 113,1%. Среди регионов УрФО по производству молока в хозяйствах в расчете на душу населения Тюменская область занимает первое место, по производству скота и птицы на убой (в живом весе) и по производству яиц — второе. Зерновых и зернобобовых собрано почти 1,9 млн т, что чуть меньше результата рекордного 2011 года (1,91 млн т).

Диана Сунагатуллина

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