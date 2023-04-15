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Патриарх Кирилл в Пасхальном послании призвал народы России, Украины и Белоруссии к миру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном послании затронул тему военной операции на Украине. Он выразил надежду на то, что народам России, Украины и Белоруссии будет дарован «прочный и справедливый мир». Православные отмечают Пасху 16 апреля.

Патриарх заявил, что в праздник Пасхи «особые молитвы обращены к богу о людях, находящихся в зоне военных действий». «Мы возносим к господу сугубые прошения о том, чтобы он по своей милости исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир»,— говорится в его послании (цитата по ТАСС).

По мнению патриарха, «любая, даже самая маленькая добродетель, преодоление собственного эгоизма ради блага другого человека приближают нас к богу». «Что бы ни происходило в изменчивом, порой мятущемся и раздираемом противоречиями мире, какие бы трудности и испытания ни выпадали на нашу долю, мы знаем, веруем и проповедуем: пасхальная радость о воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей»,— отметил он.

Патриарх говорил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». По его мнению, когда стало понятно, что «ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию» на Украине. В апреле патриарх учредил должность главного военного священника, который будет работать с военнослужащими и сотрудниками других силовых органов в зоне военной операции России на Украине.

Лаура Кеффер

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