Porsche назвал дату премьеры нового Cayenne

Компания Porsche назвала дату премьеры обновленного кроссовера Cayenne, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Фото: Porsche Porsche Cayenne

Фото: Porsche

Судя по первому официальному изображению кузова, автомобиль получит оптику в стиле электромобиля Porsche Taycan, включая матричные фары HD Matrix LED. По мотивам электромобиля также будет переработан салон, который был показан ранее.

Технические характеристики модернизированного кроссовера не названы. Ранее было заявлено, что для автомобиля подготовлено некое «полуактивное шасси», а также более мощные двигатели.

Напомним, текущее поколение модели выпускается с 2017 года. Обновленный Porsche Cayenne будет показан 18 апреля на автосалоне в Шанхае.

Максим Вершинин

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