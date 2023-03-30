Porsche рассекретил интерьер нового кроссовера Cayenne

Компания Porsche рассекретила интерьер обновленного кроссовера Cayenne, премьера которого состоится в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью новую переднюю панель, выполненную в стиле электромобиля Porsche Taycan. В распоряжении водителя будет изогнутый 12,6-дюймовый экран цифровой панели приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, отдельный сенсорный экран управления климатической системой и опциональный 10,9-дюймовый монитор со стороны переднего пассажира.

Кроссовер оснастят рулевым колесом от спорткара Porsche 911, с вынесенным на него селектором выбора режимов движения Normal, Offroad, Sport и Sport Plus, а также другими органами управления. Традиционный селектор коробки передач будет заменен миниатюрным джойстиком, расположенным на передней панели около панели приборов.

Модернизированный Cayenne получит более мощную беспроводную зарядку на 15 Вт, а также набор портов USB-C с быстрой зарядкой. Более детальная информация о новинке будет раскрыта во время ее премьеры.

Напомним, текущее поколение модели выпускается с 2017 года. Обновленный Porsche Cayenne будет показан 18 апреля на автосалоне в Шанхае.

Максим Вершинин

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