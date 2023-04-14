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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк объяснил снятие вывесок в Москве

Райффайзенбанк прокомментировал снятие ряда своих вывесок с крыш московских зданий. В кредитной организации объяснили, что это необходимо в связи с актуальными потребностями в поддержке узнаваемости бренда банка.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций»,— объяснили «РИА Новости» в пресс-службе банка.

Сегодня, 14 апреля, Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео, снятое у здания на Калужской площади столицы, где демонтировали вывеску Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк — российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). 30 марта RBI сообщил о намерении продать или выделить свой бизнес в России. Банк пообещал урезать деловую активность в России. Этот процесс будет выражен в сокращении Райффайзенбанком общего объема операций в иностранной валюте, а также в снижении темпов выдачи кредитов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Райффайзенбанк ищет выход».

Лусине Баласян

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