В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оказание финуслуг через зарубежные мессенджеры

Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что вместе с коллегами внес в ГД законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры. Сейчас к таковым, среди прочих, могут быть отнесены WhatsApp, Viber и Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нарушителям будут грозить штрафы: должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от ста до семисот тысяч… Этот законопроект нужен для решения более глобальных задач, о которых я не раз уже высказывался: сместить акценты в сторону российских альтернатив»,— написал парламентарий в Telegram-канале.

1 марта 2023 года вступил в силу федеральный закон № 584-ФЗ, который установил ряд ограничений при использовании иностранных мессенджеров. В первую очередь запреты коснулись госучреждений, банков и компаний с госучастием.

Среди прочего, ФЗ запретил пересылать через иностранные мессенджеры платежные документы, сведения о банковских счетах и вкладах, сведения, необходимые для проведения платежей и данные о переводах. Помимо этого, использовать иностранные мессенджеры запретили при реализации товаров, работ и услуг, в том числе финансовых.

Требования были введены на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе в Telegram. Такие сервисы создавали и банки, которые из-за санкций США не могут публиковать свои мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play. Взысканий за нарушение установленных ФЗ требований закон не подразумевал.

Перечень мессенджеров, попадающих под действие закона, определяет Роскомнадзор. По состоянию на 1 марта к таковым относились WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat, WeChat и др.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Telegram ограничат в деньгах».

Григорий Лейба