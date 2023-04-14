Минцифры сообщило о запуске российскими компаниями обучения «белых» хакеров

Российские компании запустили в России обучение «белых» хакеров — специалистов, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

«И у нас, кстати, очень мало пентестеров ("белых" хакеров. — ''Ъ'' ) в стране оказалось. На протяжении последнего года все топовые команды заняты, и не только топовые, но и маленькие команды. И, оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо»,— сказал Владимир Бенгин на межотраслевом форуме директоров по информационной безопасности Ciso-Forum 2023 (цитата по ТАСС).

По его словам, за последние четыре месяца появилось «два или три новых курса». При этом названия компаний, запустивших обучение, он не уточнил.

«Белый» хакер занимается поиском уязвимости, чтобы помочь разработчикам сделать их продукт боле защищенным. В феврале Минцифры предложило выплатить 1 млн руб. тем, кто обнаружит «критическую уязвимость» на электронных ресурсах правительства.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн тогда же говорил, что необходимо обсудить законодательное закрепление прав «белых» хакеров, если их деятельность используется в интересах государства. Инициативу о внедрении законопроекта о «белых» хакерах обсуждали с лета 2022 года. В марте 2023 года «Ведомости» писали, что против легализации подобной меры выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Лусине Баласян