Полицейский из Нижнего Тагила просил возбудить дело против мужчины, погибшего в патрульной машине

Сотрудник ППС Нижнего Тагила Максим Онучин, находящийся под арестом по делу о гибели в патрульном автомобиле задержанного Сергея Шамрина, обращался в СКР с просьбой возбудить уголовное дело в отношении погибшего. Об этом пишет портал Е1.ru со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова. Заявление лейтенант написал через 17 дней после гибели мужчины.

Дело полицейский просил возбудить из-за того, что Сергей Шамрин во время задержания якобы выражался нецензурной бранью. Второй фигурант уголовного дела, сержант Павел Горшков отказался давать пояснения поэтому эпизоду. В результате, опросив вдову и свидетелей следователи отказались возбуждать дело в отношении господина Шамрина.

Напомним, Максим Онучин и Павел Горшков обвиняются по по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Сергей Шамрин скончался 29 января. По версии следствия, мужчину задержали сотрудники ППС МУ МВД «Нижнетагильское». Его собирались доставить в отдел полиции №17, но задержанный скончался от полученной при помещении в служебный автомобиль травмы. Супруга уральца заявляла, в момент задержания Сергей Шамрин был пьян и, чтобы посадить его в автомобиль, силовикам затаскивать его вниз головой.

«Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Одновременно сотрудники дежурной части вызвали неотложку», – отмечали в полиции.

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