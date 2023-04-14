Twitter заплатит за контент

Владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске монетизации в соцсети. С этого дня пользователи сервиса смогут получать деньги от подписчиков за свой контент. Для этого им необходимо просто нажать на кнопку «монетизация» в настройках, сообщил миллиардер. Опция касается любого материала — от подробного текста до многочасового видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом первый год соцсеть будет оставлять все заработанное на платном контенте авторам за вычетом 30-процентной комиссии в приложениях на iOS и Android. Затем условия изменятся. Комиссия операционных систем снизится до 15%, но Twitter добавит свою. Правда, небольшую, пообещал Маск. В марте The Wall Street Journal писала, что платформа в прошлом году потеряла почти половину рекламной выручки.

На этом фоне монетизация — очень своевременное решение, говорит администратор одного из самых популярных русскоязычных блогов в Twitter «Усы Пескова»: «Для "Усов Пескова" монетизация в Twitter — довольно актуальная тема, поскольку в последнее время рекламы, а наш проект живет исключительно за счет денег от нее, в этой соцсети практически нет.

Ее покупают, но довольно редко. Скорее всего, потому, что основные рекламодатели ушли в Telegram, а Twitter остался периферийной площадкой. Если будет возможность как-то монетизировать свой контент, попробуем. Сильно сомневаюсь, что это будут какие-то существенные деньги. Если заработок будет хотя бы такой же, как на YouTube, чудесно.

Из того, что нам может быть интересно, — монетизация видео, то есть вставка прероллов, рекламных роликов перед видео или после. У нас достаточно много собственного видеоконтента. Что касается подписок на эксклюзивные твиты или на что-то другое, не думаю, что наша аудитория готова платить деньги, чтобы увидеть нечто такое, чего она не увидит бесплатно у других авторов».

Примеры успешной реализации такой идеи на похожих площадках есть, говорит соосновательница Vinci Agency Мария Лапук. Правда, в случае с Twitter много рисков, отмечает она: «Есть примеры, когда социальные сети живут не за счет рекламной модели, причем более устойчиво. В России это "Одноклассники", которые в разные времена зарабатывали на внутренних сервисах, на подарках, на играх куда больше, чем на рекламе. Они приносили более 50% дохода.

Когда у тебя есть аудитория, монетизация за счет каких-то внутренних вещей это классно. Соответственно, как только включается монетизация UGC-контента, это хорошо для авторов. Например, есть американский Substack, который работает по похожей модели, последняя его оценка — $650 млн. Это довольно молодой проект, и там именно текстовый контент.

Поэтому уйти от довольно тяжелой рекламной модели и попробовать собрать доходность на чем-то другом это гениально. Что касается рисков, может не хватить критической массы.

Twitter — взрослый проект с состоявшейся аудиторией. Она может не принять эту модель, поскольку люди очень тяжело относятся к изменениям».

В прошлом году, объявив о намерении купить Twitter, Илон Маск обещал сделать соцсеть по-настоящему демократичной и справедливой. И идея с монетизацией действительно похожа на более честный подход по отношению к аудитории, говорит основательница агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Мы пользуемся социальными сетями и думаем, что это бесплатно. Илон Маск или кто-то другой предоставляет площадку, приложение, которое мы открываем и создаем там контент. На самом деле это, конечно, не бесплатно. Мы отдаем свои данные, и нам постоянно показывают рекламу.

То, что соцсеть идет по пути монетизации, — для площадки хорошо, это возможность привлечь новых рекламодателей в тех условиях, когда многие из них на фоне скандалов ушли из Twitter. У сервиса есть определенная целевая аудитория, которая не сидит в других социальных сетях, то есть для них Twitter — самое удобное пространство».

В России Twitter официально заблокировали в марте этого года, так как администрация площадки не удалила информацию, распространение которой в стране запрещено. Причем замедлять работу соцсети по этой же причине начали еще в 2021-м.

На днях депутаты Госдумы призывали снять ограничения с платформы в связи с последними заявлениями Илона Маска. Например, миллиардер отказался удалять твиты зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Но Роскомнадзор заявил, что не видит для этого оснований. По крайней мере, до тех пор, пока администрация ресурса не скроет более тысячи запрещенных в стране материалов.

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Сабина Адлейба