Захарова: Россия жестко ответит на высылку 15 дипломатов из Норвегии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ на решение властей Норвегии о высылке из страны 15 российских дипломатов.

«Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства. Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ»,— говорится в комментарии Марии Захаровой (цитата по сайту МИД России). Конкретные меры, которые собирается предпринять Москва, госпожа Захарова не назвала.

Госпожа Захарова также назвала решение Осло выслать российских дипломатов проявлением «умышленного нагнетания враждебности».

13 апреля министерство иностранных дел Норвегии сообщило о высылке из страны 15 российских дипломатов. Норвежские власти назвали высланных сотрудников дипмиссии РФ «офицерами разведки». Глава контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн сообщил телекомпании NRK, что дипломаты из России «вели сигнальную разведку, занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией».

Александр Кислов