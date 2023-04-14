Мишустин считает, что давление на Россию со стороны недружественных стран не ослабнет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российским властям важно сохранить стабильность финансовой системы, так как давление на страну, вероятнее всего, не ослабнет. С речью глава кабмина выступил на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран. Очевидно, что давление на нашу страну вряд ли ослабнет»,— указал премьер (цитата по «Прайму»).

Помимо этого, Михаил Мишустин заявил о необходимости по возможности заместить ушедший из страны зарубежный капитал в той мире, в какой это возможно.

К апрелю 2023 года под санкции зарубежных стран попали 3,8 тыс. российских компаний и 8,2 тыс. граждан РФ. Пока темпы роста ограничений ускоряются плавно: за три месяца 2023 года под санкции попали 864 российских юрлица, в четвертом квартале 2022-го санкции ввели в отношении 724 компаний.

Актуальные данные мониторинга — в публикации «Ъ» «Санкции набирают ход».

Григорий Лейба