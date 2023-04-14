США начали выдавать визы делегации РФ для участия в заседании СБ ООН

США выдают визы российской делегации, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров, для участия в заседании Совета безопасности ООН в конце апреля. При этом сохраняется «тупиковая ситуация» с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу делегации, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. 24 и 25 апреля в штаб-квартире ООН пройдут заседания, в которых примет участие российская делегация во главе с Сергеем Лавровым.

13 апреля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пока не согласовали прибытие спецборта Сергея Лаврова для его участия в мероприятиях ООН. Накануне об этом заявили в МИД России.

Российские дипломаты уже много лет испытывают сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в органах ООН. Чаще отказывать в выдаче виз на международные мероприятия стали на фоне российской военной операции на Украине и последовавших в ответ санкций, под которые попал в том числе господин Лавров. В сентябре 2022 года США не выдали визы нескольким членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В марте 2023 года Вашингтон снова не выдал визы россиянам для участия в мероприятиях ООН.

Эрдни Кагалтынов