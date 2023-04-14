Выручка Hermes выросла на 23% по итогам квартала

Выручка французского дома моды Hermes выросла по итогам первого квартала на 23% в годовом исчислении благодаря значительному росту спроса на товары компании во всех регионах. За отчетный период выручка составила €3,38 млрд, следует из его финансового отчета.

Продажи Hermes в Азии (не включая Японию) — главном для модного дома рынке — выросли по итогам квартала на 23% и достигли €1,7 млрд. Таким образом, регион принес компании больше половины от общего объема выручки. Еще €322 млн дохода Hermes получил в Японии. На американских рынках продажи компании выросли на 19%, а в Европе — на 24%.

На этой неделе Hermes стал вторым по объему капитализации производителем люксовых товаров. Рыночная стоимость модного дома впервые в истории достигла €200 млрд. Лидером по этому показателю является другой французский модный дом — LVMH, который сейчас стоит около €447 млрд.

LVMH накануне отчитался о росте продаж на 17% по итогам первого квартала — до €21 млрд.

Кирилл Сарханянц