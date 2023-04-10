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Коммерсантъ FM
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Hermes стал вторым самым дорогим брендом

В этом году рыночная стоимость Hermes International впервые в истории бренда официально превысила €200 млрд. Первое место в рейтинге компаний класса люкс занимает LVMH (оценивается в €420 млрд).

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Акции Hermes International выросли примерно на 30% в 2023 году, поскольку инвесторы уверены в способности рынка предметов роскоши пережить экономический спад, главным образом из-за постпандемического спроса в Китае на люкс. Для усилений своих позиций дом Hermes только что открыл новый завод во Франции, в Нормандии, где будут производиться сумки Kelly. Также компания завершает расширение завода по производству шелка в Лионе, открытие которого запланировано на июль.

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