В Крыму задержали похитителей из АУЕ

В Бахчисарайском районе Крыма задержали сторонников криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщили «Ъ» в управлении ФСБ по РК и Севастополю. По информации силовиков, ранее судимый 29-летний местный житель организовал ячейку экстремистской субкультуры, участники которой занимались вымогательством у местных жителей. Сообщников, которые не поддерживали идеологию АУЕ, отмечают в ФСБ, подвергали насилию.

Злоумышленников задержали по подозрению в похищении человека. По данным следствия, подозреваемые вымогали у 23-летнего севастопольца деньги и ценные вещи. Молодого человека избили битами, затем поместили в багажник автомобиля и возили по территории Бахчисарайского района. Однако ему удалось сбежать.

В отношении организатора и участников запрещенного движения возбудили уголовные дела по ч. ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Во время обысков у них нашли патроны, оружие и телефоны с тематикой АУЕ. Напомним, Верховный суд России признал субкультуру АУЕ экстремистской в августе 2020 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь