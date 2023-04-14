Ульяновский «Димстройинвест» займется первым этапом благоустройства воронежского «Олимпика» за почти 49 млн рублей

Победителем повторных торгов на первый этап комплексного благоустройства расположенного на севере Воронежа спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» стало ульяновское ООО «Димстройинвест». Это следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляла 54,1 млн руб. На торги заявились два участника. «Димстройинвест» предложил 48,7 млн руб., его неназываемый конкурент — 48,9 млн. Победителю необходимо за пару месяцев необходимо установить видеонаблюдение и малые архитектурные формы, обновить сети водоснабжения и канализации, тротуары и спортплощадки, а также освещение. Короткий срок указан, чтобы «Олимпик» мог работать в теплый сезон.

По данным Rusprofile, ООО «Димстройинвест» зарегистрировано в Димитровграде Ульяновской области в декабре 2014 года для производства электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 25,3 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн. Гендиректором является Татьяна Новикова. Единственный владелец — Надежда Лучкина.

С 2020 года компания получила шесть госконтрактов на 29,2 млн руб. в Крыму и Чувашии. Крупнейший из них — на ремонт, монтаж и демонтаж праздничной иллюминации Симферополя за 25,3 млн.

О благоустройстве «Олимпика» стало известно в мае 2022 года после посещения губернатором Александром Гусевым. Его возмутило состояние комплекса, он поручил обновить объект, расширить парковки и «закончить беспредел с торговцами».

Концепция благоустройства предполагает расширение парковки до 320 машино-мест (включая отдельные для спортивной школы) и создание зоны для обычных посетителей. Сначала власти намерены создать площадку со спортивными тренажерами и расширить парковку. На втором этапе запланированы реконструкция спортивной школы и организация зоны «тихого отдыха».

На торги по первому этапу благоустройства в марте никто не заявился.

О благоустройстве территории за воронежским парком «Дельфин» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков