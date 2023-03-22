Благоустраивать воронежский парк «Олимпик» за 54 млн рублей не нашлось желающих

Никто не подал заявки на торги на первый этап комплексного благоустройства расположенного на севере Воронежа спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Это следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляла 54,1 млн руб. По словам губернатора Александра Гусева, подрядчику предстояло за 51 день установить видеонаблюдение и малые архитектурные формы, обновить сети водоснабжения и канализации, тротуары и спортплощадки, а также освещение. Такие сроки были необходимы, чтобы парк мог работать в сезон.

О благоустройстве «Олимпика» стало известно в мае 2022 года после посещения объекта губернатором. Александра Гусева возмутило состояние парка: «Киоск шаурмы посреди футбольного поля, торговые киоски вместо парковочных мест». Он поручил обновить объект, расширить парковки и «закончить беспредел с торговцами». «Я не против киосков с едой. Но все объекты питания должны быть однотипными, установлены по закону и в нужных местах»,— пояснял господин Гусев.

Концепция благоустройства предполагает расширение парковки до 320 машино-мест (включая отдельные для спортивной школы) и создание зоны для обычных посетителей. «Часто по спортивной трассе люди просто гуляют, поэтому сделаем в отдельном месте зону тихого отдыха, детские площадки и площадки для воркаута»,— рассказывал губернатор. Сначала власти намерены создать площадку со спортивными тренажерами и расширить парковку. На втором этапе запланированы реконструкция спортивной школы и организация зоны «тихого отдыха».

Александр Прытков

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