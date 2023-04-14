Alfa Romeo обновила модели Giulia и Stelvio в версии Quadrifoglio

Компания Alfa Romeo представила обновленные модели седан Giulia и кроссовер Stelvio в флагманской версии Quadrifoglio. Рестайлинговые автомобили дебютировали в юбилейном варианте 100th Anniversario в честь 100-летия бренда Quadrifoglio.

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Автомобили получили новые адаптивные матричные светодиодные фары и переоформленные светодиодные фонари, а также переработанную решетку радиатора и измененные бампера. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая панель приборов с особыми вариантами графики. Обе модели оснащены модернизированной мультимедийной системой с поддержкой онлайн-сервисов, управлением отдельными функциями со смартфона и умных часов.

Версия Quadrifoglio оснащается 2,9-литровым бензиновым турбомотором V6, который в рестайлинговом варианте стал мощнее. 520-сильный двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним (Giulia) и полным (Stelvio) приводом. Обновленные модели получили механическую блокировку дифференциала на задней оси и спортивную выхлопную систему Akrapovic в базовом оснащении.

Исполнение 100th Anniversario отличается шильдиками на кузове, золотистыми элементами декора, золотистыми тормозными суппортами, а также золотистой нитью в прострочке обивки. Решетка радиатора и корпуса боковых зеркал заднего вида у юбилейной модификации выполнены из углепластика. Тираж спецверсий составит 100 экземпляров каждой модели.

Напомним, премьера обновленных базовых Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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