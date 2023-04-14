Вознаграждение главы ExxonMobil выросло на 52%, до $36 млн

Общая сумма годового вознаграждения генерального директора американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррена Вудса составила в прошлом году $36 млн. Тем самым она выросла на 52% в сравнении с 2021 годом и более чем вдвое в сравнении с 2020-м. Об этом ExxonMobil сообщила в четверг, 13 апреля, в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Господин Вудс в числе прочего получил бонус наличными в размере $6,4 млн и акции компании на $13,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даррен Вудс

Фото: Callaghan O'Hare/File Photo, Reuters Даррен Вудс

Фото: Callaghan O'Hare/File Photo, Reuters

В прошлом году большинству нефтегазовых компаний удалось существенно нарастить выручку и прибыль за счет повышения мировых цен на нефть. ExxonMobil закончила год с рекордной чистой прибылью $55,7 млрд, которая в сравнении с 2021-м выросла более чем вдвое. Совокупная прибыль пяти крупнейших западных нефтегазовых компаний — Exxon, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies — достигла в 2022 году $200 млрд.

В таких условиях выросли и вознаграждения генеральных директоров других нефтегазовых компаний. Вознаграждение бывшего гендиректора Shell Бена ван Бердена (покинул этот пост 1 января) в 2022 году выросло в полтора раза, до $11,6 млн. Вознаграждение гендиректора BP Бернарда Луни увеличилось в прошлом году вдвое, до $12 млн.

Яна Рождественская