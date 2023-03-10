Бонус главы BP Бернарда Луни за 2022 год вырос вдвое и составил $12 млн

Общая сумма годового вознаграждения генерального директора британской нефтегазовой компании BP Бернарда Луни увеличилась в прошлом году на 120%, достигнув £10 млн ($12 млн), говорится в отчете корпорации (.pdf). Из этой суммы £1,4 млн ($1,7 млн) составила зарплата, £2,4 млн ($2,9 млн) — бонус, а оставшиеся более £6 млн ($7,2 млн) — дополнительное вознаграждение акциями компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернард Луни

Фото: Toby Melville/File Photo, Reuters Бернард Луни

Фото: Toby Melville/File Photo, Reuters

В феврале BP отчиталась за 2022 год: она закончила его с рекордной прибылью $27,7 млрд. В прошлом году большинству нефтегазовых компаний удалось существенно нарастить выручку и прибыль за счет повышения мировых цен на нефть. В четверг Shell также сообщила, что вознаграждение ее бывшего гендиректора Бена ван Бердена (покинул этот пост 1 января) в 2022 году выросло в полтора раза, до £9,7 млн ($11,6 млн).

В Великобритании энергетические компании критикуют за сверхприбыли в условиях, когда домохозяйства и предприятия сталкиваются с ростом цен на электроэнергию. В феврале The Sunday Times писала, что BP столкнулась также с критикой со стороны акционеров, которые не одобряют слишком высокие вознаграждения топ-менеджерам компании.

Яна Рождественская