Президент Кипра поручил узнать причины введения американских санкций против киприотов

Президент Кипра Никос Христодулидис поручил подчиненным выяснить, почему ряд кипрских физических и юридических лиц попали в санкционные списки США. Глава государства провел специальное совещание по этой теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никос Христодулидис

Фото: Reuters Никос Христодулидис

Фото: Reuters

«Президент республики считает эту ситуацию очень серьезной и дал четкие указания по проведению тщательного расследования»,— сообщает издание Cyprus Mail. Уточняется, что на совещании по данному вопросу присутствовали генеральный прокурор, министр иностранных дел, министр финансов и представитель центрального банка Кипра.

Власти Кипра рассчитывают защитить репутацию стран как «надежного финансового и делового центра». Согласно данным источников Cyprus Mail, после введения западных санкций кипрские банки начали замораживать счета попавших под ограничения физических лиц, чтобы «поддерживать свой авторитет». При этом сам Кипр санкции против попавших под ограничения США лиц санкции не ввел.

О введении американских санкций, которые затронули 23 граждан Кипра (у 10 из них есть двойное или тройное гражданство), стало известно 12 апреля. Cyprus Mail отмечает, что попавшие в санкционные списки обладатели кипрских паспортов имеют отношение к зарегистрированным на Кипре компаниям, которые, как считают на Западе, могут быть причастны к обходу антироссийских санкций (издание называет их «финансовыми помощниками российских бизнесменов»). Также в американские санкционные списки были включены компании из Турции, ОАЭ, Венгрии, Словакии, Франции, а также граждане Узбекистана, Израиля, Лихтенштейна, Великобритании.

Александр Кислов