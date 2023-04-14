Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участника СВО из Липецкой области вернули домой из плена

11 апреля из украинского плена вернулся военнослужащий из Липецкой области, сообщила руководитель регионального управления внутренней политики Любовь Фролова. Она предпочла не называть имя и фамилию бойца, чтобы сохранить спокойствие семьи.

«Несколько месяцев на постоянной связи с матерью, с военкоматом, со штабом ''Своих не бросаем'', уполномоченным по правам человека, руководителем регионального комитета семей воинов Отечества (КСВО). Тревога, страх, непонимание. Бессилие, когда его дважды подвозили к линии разграничения на обмен… И дважды обмен срывался. И снова надежда и вера. Наконец, казалось, все позади. Но дома ждали не только родные. Как сорвавшие с цепи ЦИПСОшники начали атаковать самого парня, семью, друзей»,- написала в своем телеграм-канале госпожа Фролова.

Она попросила редакторов местных СМИ поставить в приоритет «не публикации и охваты, а спокойствие парней и их семей, которым многое пришлось пережить»: «С них довольно. Без интервью».

На днях стало известно об освобождении из плена и участник СВО из Воронежа. Об этом сообщила сообщила руководитель воронежского штаба КСВО Маргарита Масленникова. Имя военнослужащего она также решила не раскрывать. 10 апреля Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...