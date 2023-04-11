Воронежский боец вернулся из плена

Участник специальной военной операции из Воронежа, оказавшийся в плену на Украине, 10 апреля был освобожден. На данный момент он уже находится в городе, сообщила руководитель воронежского штаба комитета семей воинов Отечества (КСВО) Маргарита Масленникова. Имя военнослужащего она предпочла не раскрывать.

«Особенность этой ситуации заключается в том, что заявка с видео из плена поступила 29 марта, и в течение одиннадцати дней проблема была решена. Этот парень уже находится в Воронеже, а коллектив КСВО начал работу с его семьей»,- написал в телеграм-канале госпожа Масленникова. Она поблагодарила за помощь в решении этой задачи правительства Воронежской области и аппарат уполномоченного по правам человека.

«Это огромная радость для всех нас, приложивших усилия для обмена, работающих в прямом контакте с семьей. Звонили родным, поздравляли, понимая, что впереди еще много дел. Каждый случай - огромная невидимая работа, где надо найти слова, смыслы, вселить надежду или, наоборот, развеять иллюзии»,- добавила госпожа Масленникова.

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Одновременно украинская сторона заявила о возвращении из российского плена 100 военных. В конце марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла об угрозе срыва обмена пленными с Украиной из-за позиции киевских властей.

Владимир Зоркий