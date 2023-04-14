Главный свердловский десантник Тетерин вернулся с СВО на суд по делу о взятке

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга возобновилось рассмотрение уголовного дела председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Корреспондент «Ъ-Урал» сообщил, что господин Тетерин, который с ноября находился в зоне специальной военной операции (СВО), заседание посетил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, на Донбассе Евгений Тетерин выполнял функции представителя уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. В декабре прошло года Верх-Исетский райсуд отпустил его в зону СВО на три месяца.

Уголовное дело в отношении главного свердловского десантника возбудили еще в ноябре 2021 года. месте с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как полагает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы.

Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия по разработке недр в Шабровском карьере выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому решальщику, который, в свою очередь, планировал отдать их представителю надзорного органа»,— отмечал источник в силовых структурах.

В марте 2022 года ему предъявили новое обвинение. В нем речь идет о 3 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых главы Союза десантников.

Напомним, в марте 2023 года был вынесен приговор Ибаду Гурбанову. Его оштрафовали на 2,8 млн руб. за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и предпринимательскую деятельность без лицензии, повлекшую крупный ущерб государству (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

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