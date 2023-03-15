В Екатеринбурге вынесли первый приговор по делу главного свердловского десантника

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю Шабровского карьера Ибаду Гурбанову по делу о передаче взятки сотруднику Федеральной налоговой службы. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что его оштрафовали на 2,8 млн руб. за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и предпринимательскую деятельность без лицензии, повлекшую крупный ущерб государству (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

По данным источника «Ъ-Урал», Ибад Гурбанов передал часть взятки председателю регионального отделения Союза десантников Евгению Тетерину. Последний должен был передать деньги «решале», который передал был их представителю надзорного ведомства. По данным собеседника, взятку решили дать после того, как от деятельности предприятия, осуществлявшего разработку недр в Шабровском карьере, выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб.

Сумма взятки составляла 4,5 млн руб. В прокуратуре рассказали, что с сентября по декабрь 2020 года Ибад Гурбанов успел передать 1 млн руб.

Напомним, сейчас Евгений Тетерин по решению суда находится в зоне специальной военной операции на Украине, где выполняет функции представителя уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

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