Адвокат сообщил о предварительном согласии Белоруссии на передачу Софьи Сапеги

Генеральная прокуратура Белоруссии выразила предварительное согласие на передачу осужденной россиянки Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания на территории России. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: instagram.com / sapega_sofia_ Софья Сапега

Фото: instagram.com / sapega_sofia_

«Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено»,— рассказал «РИА Новости» господин Гашинский.

Адвокат также уточнил ТАСС, что российский суд рассмотрит материалы о передаче госпожи Сапеги после их поступления из Минска. «Материалы по передаче (Софьи Сапеги.—"Ъ") будут рассмотрены российском судом. Это произойдет после того, как Генпрокуратура РФ передаст в суд полученные от белорусской Генпрокуратуры материалы»,— рассказал Антон Гашинский.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA (канал подробно рассказывал о протестах в Белоруссии в августе 2020 года). В мае 2022-го белорусский суд приговорил ее к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными.

3 апреля Антон Гашинский сообщил, что запущена процедура передачи госпожи Сапеги в Россию. 10 апреля консул России в Белоруссии встретился с девушкой, и она дала согласие на экстрадицию в РФ.

Милена Костерева