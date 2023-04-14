В Крыму эвакуируют школы после звонка об их минировании

На Крымском полуострове эвакуируют учеников из школ после сообщений об их минировании, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, утром в пятницу по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании общеобразовательных учреждений. «Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью это очередная провокация украинских спецслужб»,— написал чиновник у себя в Telegram-канале.

Напомним, Крым не в первый раз сталкивается с атаками лжеминеров. Осенью 2022 года власти республики всерьез рассматривали вариант перевода школьников на дистанционное обучение из-за большого числа сообщений о минировании школ.

Александр Дремлюгин, Симферополь