Мексика пообещала работать над сокращением потока фентанила в США

Мексика и США договорились работать над «резким сокращением потока химических веществ», в том числе фентанила, поступающего в Штаты. Договоренность была достигнута по итогам прошедших на этой неделе встреч чиновников двух стран, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард. По его словам, мексиканская делегация также запросила у Вашингтона создать рабочую группу для отслеживания и «существенного» сокращения потока оружия из Соединенных Штатов в Мексику, передает Reuters.

В 2021 году в США от передозировки лекарств умерли 107 тыс. человек, причем более 70% — от разных опиоидов, в первую очередь фентанила. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал, что бОльшая часть фентанила производится «на секретных фабриках в Мексике из химических веществ, поступающих в основном из Китая». На этом фоне представители Республиканской партии США стали предлагать нанести удар по мексиканским картелям. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает против любого военного вмешательства США.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Республиканцы потянулись на юг».

Лаура Кеффер