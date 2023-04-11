Politico: республиканцы предложили «бомбить Мексику» для борьбы с картелями

В США на фоне резкого числа смертей от опиоидов все больше представителей Республиканской партии поддерживают идею нанести удар по двум мексиканским картелям, сообщает Politico. В 2021 году в США от передозировки лекарств умерли 107 тыс. человек, причем более 70% — от различных опиоидов, в первую очередь фентанила. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщал, что бОльшая часть фентанила массово производится «на секретных фабриках в Мексике из химических веществ, поступающих в основном из Китая».

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Республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц представили в Конгрессе законопроект о разрешении на использование военной силы (AUMF), чтобы США начали «войну с картелями». Господин Вальц считает, что американским властям нужно относиться к этим организациям «больше как к ИГ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), чем как к мафии». Сенатор-республиканец Том Коттон утверждает, что готов «направить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами» без разрешения мексиканских властей. Кроме того, группа конгрессменов от обеих палат представила законопроект о признании некоторых картелей террористическими организациями.

Бывший президент США Дональд Трамп, тоже являющийся членом Республиканской партии, обещал, что в случае переизбрания отправит в Мексику спецназ и задействует кибертехнологии против лидеров картелей. Журнал Rolling Stone со ссылкой на источники также писал, что господин Трамп запросил «боевые планы» для нанесения удара по Мексике.

Как уточняет Politico, этот подход поддерживают не все республиканцы. В частности, бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который тоже может принять участие в выборах, считает, что «односторонние военные операции» «не решат проблему». Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол сказал, что пока оценивает проект AUMF, но «у него есть опасения по поводу иммиграционных последствий и двусторонних отношений с Мексикой».

В администрации США заявили, что «не рассматривают возможность военных действий в Мексике». По словам официального представителя Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон, «обозначение этих картелей как иностранных террористических организаций не предоставит никаких дополнительных полномочий, которых у нас еще нет». Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор открыто выступает против любого военного вмешательства США для борьбы с картелями. По его словам, «мало того, что это безответственно, это оскорбление народа Мексики».

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Республиканцы потянулись на юг».

Лаура Кеффер