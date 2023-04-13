Вселенная «Игры престолов» продолжает расширяться

Стриминговый сервис Max, ранее известный как HBO Max (вчера компания Warner Bros. Discovery объявила о слиянии HBO Max и Discovery + в Max) анонсировал съемки по произведениям Джорджа Р. Р. Мартина цикла «Повести о Дунке и Эгге» — они будут преобразованы в сериал «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь». В повестях рассказывается об Эгге, будущем короле Эйгоне V Таргариене, и Дунке, будущем лорде-командующем Королевской гвардии Дункане Высоком, когда они вместе исследуют Вестерос, а действие происходит примерно за 100 лет до событий «Игры престолов». Автор саги, Джордж Р. Р. Мартин станет продюсером и сценаристом сериала.

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