Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 765 040 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У ребенка последствия родовой травмы, повреждения левого плечевого сплетения — тотальный акушерский паралич левой руки. Мы лечим Тенгиза с 2019 года. На фоне проведенного лечения у мальчика появились движения в левом плече и локтевом суставе, но по-прежнему отсутствует активное разгибание кисти и пальцев, поэтому лечение нужно продолжать. Наша задача — достичь максимального объема движений в левой руке. Только так Тенгиз сможет не зависеть от помощи окружающих».

Стоимость операций 997 040 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 765 040 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тенгиза — Маргариты Ефремовны Зейтунян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).