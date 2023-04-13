Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР проверит данные об издевательствах над пленными россиянами после видео с украинским хирургом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить информацию о возможном совершении преступлений против российских военнопленных после публикации в соцсетях видео с мужчиной, который представился украинским полевым хирургом. Мужчина с видеозаписи утверждает, что он неоднократно наносил тяжкие увечья раненым российским военнопленным.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим Российской Федерации вместо оказания квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, последним озвучен призыв к проявлению жестокости в отношении граждан Российской Федерации»,— говорится в заявлении СКР в Telegram.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале RT, мужчина по имени Владимир Васильевич утверждает, что, в частности, вырезает раненым российским военным глаза, отрезает им ноги и не дает им обезболивающего. Ранее сегодня, 13 апреля, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) потребовал возбудить уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) в отношении мужчины с видеозаписи.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...