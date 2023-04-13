СКР проверит данные об издевательствах над пленными россиянами после видео с украинским хирургом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить информацию о возможном совершении преступлений против российских военнопленных после публикации в соцсетях видео с мужчиной, который представился украинским полевым хирургом. Мужчина с видеозаписи утверждает, что он неоднократно наносил тяжкие увечья раненым российским военнопленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медицинской службы, сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания раненым военнослужащим Российской Федерации вместо оказания квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, последним озвучен призыв к проявлению жестокости в отношении граждан Российской Федерации»,— говорится в заявлении СКР в Telegram.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале RT, мужчина по имени Владимир Васильевич утверждает, что, в частности, вырезает раненым российским военным глаза, отрезает им ноги и не дает им обезболивающего. Ранее сегодня, 13 апреля, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) потребовал возбудить уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) в отношении мужчины с видеозаписи.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов