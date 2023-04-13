Феликс Евтушенков покинул совет директоров Ozon в связи с санкциями Великобритании

Онлайн-ритейлер Ozon сообщил, что Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров компании с 11 апреля в связи с введением против него персональных санкций Великобритании. О внесении Феликса Евтушенкова в санкционный список стало известно вчера, 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Евтушенков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Феликс Евтушенков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«В ближайшее время это место останется вакантным»,— говорится в сообщении Ozon.

Феликс Евтушенков — сын основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова, попавшего под ограничения Лондона в апреле 2022 года. 12 апреля, помимо Феликса, владеющего 15,2% акций АФК «Система», под санкции попали дочь Владимира Евтушенкова Татьяна, а также его супруга Наталья.

После введения санкций в апреле 2022 года Владимир Евтушенков передал сыну 10% акций АФК «Система» (на тот момент у Феликса было 5,2%), снизив свою долю до 49,2%. Прежде он был контролирующим акционером.

Феликс Евтушенков вошел в совет директоров Ozon в марте 2022 года. На сегодняшний день он также остается действующим главой совета директоров МТС.

Лусине Баласян