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Замглавы РЖД: для внедрения беспилотных поездов нужно менять законодательство

Замглавы РЖД Евгений Чаркин допустил технологическую возможность внедрения беспилотных электропоездов «Ласточка», однако это, по его словам, потребует изменений в законодательстве и производственных программах.

Евгений Чаркин

Евгений Чаркин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Евгений Чаркин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По словам господина Чаркина, для внедрения беспилотных поездов нужна нормативная подготовка, а также нужно организовать работу с коллегами для перевода пилотируемых поездов в беспилотные.

«Что касается человеческого фактора. Даже если не будет непосредственно машиниста, который сидит и управляет поездом, то по-любому должен быть инженер на борту, который осуществляет контроль за функционированием»,— добавил замглавы РЖД в ходе конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion («РИА Новости»).

Кроме того, господин Чаркин сообщил, что РЖД тестирует машинное зрение на подвижном составе, «Ласточках» и на маневровых локомотивах, а также в области контроля и анализа осуществления производственных операций.

Машинное зрение — это комплекс технологий, которые позволяют использовать системы компьютерного наблюдения в промышленности для анализа данных и поиска решений. Первый скоростной поезд («Ласточка»), оборудованный машинным зрением, РЖД получило в 2019 году. В комплекс машинного зрения «Ласточки», в частности, входят видеокамеры, тепловизоры и лидары.

12 апреля на Московском центральном кольце один машинист провел два электропоезда дистанционно. Беспилотные электрички шли в общем потоке с другими «Ласточками», останавливаясь на всех станциях, сообщили в Telegram-канале РЖД. В компании заявили, что после доведения автоматизации до максимального уровня один машинист сможет управлять сразу четырьмя электропоездами дистанционно.

Эрдни Кагалтынов

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