Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в цене нефти по $100 за баррель

Активное сотрудничество России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере потенциально может создать проблемы для экономики США и даже для кампании по переизбранию президента Соединенных Штатов Джо Байдена на второй срок, сообщает Bloomberg. Обе страны заинтересованы в росте цен на нефть, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

«В этом месяце группа ОПЕК+ решила сократить добычу нефти, сделав это уже во второй раз после того, как Байден прошлым летом слетал в Саудовскую Аравию в попытке добиться увеличения выкачиваемых объемов. И возможно, что это только начало»,— отмечает издание.

В связи с такими шагами Саудовской Аравии и ОПЕК+ риски наступления рецессии в США выросли, потому что «у потребителей, тратящих больше денег на электроэнергию, останется меньше на покупку других вещей, а инфляция поползет вверх», полагает Bloomberg. Агентство также допускает, что российский президент Владимир Путин благодаря этому «получит больше средств для проведения наступательных операций на Украине».

Аналитики, опрошенные Bloomberg, отмечают, что Саудовская Аравия заинтересована в росте цен на нефть и их стабилизации как минимум на уровне $75–80 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет и исполнить все социальные обязательства перед гражданами. Для реализации амбициозных планов по строительству новых городов и реализации масштабных инфраструктурных проектов королевству была бы выгодна цена на нефть на уровне, близком к $100 за баррель.

России, в свою очередь, также выгоден рост цен на нефть до $100 за баррель. Экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков подсчитал, что такой уровень цен поможет Кремлю сбалансировать бюджет страны на фоне растущих военных расходов.

Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти — ОАЭ, Ирак и Кувейт — 2 апреля решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Это привело к подорожанию нефти. По мнению западных аналитиков, повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу ФРС США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности.

Подробнее о сокращении добычи — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Александр Кислов