В Госдуму внесли поправки о защите россиян от решений международных структур

На рассмотрение в Госдуму (ГД) внесли поправки в ФЗ «О безопасности», которые наделят президента «полномочиями по защите» граждан от решений иностранных или международных структур. В том же документе авторы инициативы предлагают внести поправки в УК, предусматривающие наказание за содействие исполнению таких решений.

«Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций»,— описал законопроект один из его авторов, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с господином Володиным инициативу готовили лидеры всех думских фракций и другие депутаты. Разработку таких поправок спикер 3 апреля поручал зампреду Ирине Яровой и председателям профильных комитетов — Андрею Картаполову и Василию Пискареву.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению международной организации, господин Путин и госпожа Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков постановку вопроса об аресте господина Путина назвал неприемлемой и возмутительной, а сам ордер МУС — ничтожным.

Григорий Лейба