В Екатеринбурге презентовали первую партию белорусских троллейбусов с автономным ходом

В Екатеринбурге состоялась презентация троллейбусов от белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш»). Первая партия скоро выйдет на линии городских маршрутов. Предполагается, что новые троллейбусы пойдут в Академический район, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7, а также выйдут маршрут Химмаш — ж/д вокзал.

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Напомним, изначально первую партию транспорта от белорусского производителя должны были поставить в декабре прошлого года, но тогда из-за введения санкции в отношении подрядчика поставку перенесли. Всего до конца года город получит 50 машин.

Планируется, что большая часть троллейбусов поступит к 300-летию Екатеринбурга. На обновление троллейбусного парка в городе из федерального бюджета выделили 1 млрд руб. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов.

Диана Сунагатуллина

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