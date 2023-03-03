Новые троллейбусы начнут поставлять в Екатеринбург в марте

Первая партия новых троллейбусов от Белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш») начнет поступать в Екатеринбург в марте. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Троллейбус в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изначально транспорт должны были поставить в декабре прошлого года, но тогда из-за введения санкции в отношении подрядчика поставку первой партии троллейбусов перенесли на конец февраля. «К сожалению, белорусские производители действуют в условиях санкций, как и российские предприятия, поэтому у них есть проблемы с комплектующими. Мосты, двигатели и большая часть электроники были немецкими. Сейчас они не поставляются, аналоги идут из Китая, и довезти их — тоже проблема. Мы рассчитывали получить первую партию в конце февраля, но, я надеюсь, что с небольшой задержкой получим в марте»,— пояснил господин Прядеин. Он добавил, что большая часть троллейбусов поступит к 300-летию Екатеринбурга, празднование которого запланировано на август 2023 года. Всего до конца года город получит 50 машин.

Алексей Прядеин напомнил, что, по плану, троллейбусы должны поставлять в Екатеринбург партиями по 3-4 штуки в месяц, но выразил надежду, что производители смогут нагнать график и расширить поставки. «Любая сложная техника не может сразу выйти на линию, ее нужно подготовить, дооборудовать, научить водителей управлять. Новые троллейбусы поставят вместо тех, которые задействованы сегодня, потому что существующие уже переездили 100% своего ресурса»,— добавил Алексей Прядеин.

Напомним, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 1 млрд руб. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов. Сообщалось, что этих средств может хватить на закупку 45 новых троллейбусов. «Обновим парк троллейбусов на четверть. Что важно, речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта, с увеличенным автономным ходом. Это позволит продлить маршруты в новые районы, не затрачивая средств на создание инфраструктуры»,— отмечал глава города Алексей Орлов.

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