Первые белорусские троллейбусы доставили в Екатеринбург

В Екатеринбург доставлены первые два троллейбуса от белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш»). Об этом заявил глава города Алексей Орлов, уточнив, что в последний раз столица Урала получала новые троллейбусы более десяти лет назад.

«Сегодня к нам поступает пополнение принципиально нового технического уровня, которое обеспечит пассажирам высочайший комфорт: пандусы для маломобильных граждан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. Удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети»,- написал господин Орлов.

Предполагается, что новые троллейбусы пойдут в Академический район, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7, а также выйдут маршрут Химмаш – ж/д вокзал.

Изначально транспорт должны были поставить в декабре прошлого года, но тогда из-за введения санкции в отношении подрядчика отгрузку первой партии перенесли на конец февраля. В начале марта начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин сказал, что поставки задерживаются, но ожидаются в течение месяца. По его данным, большая часть троллейбусов поступит к 300-летию Екатеринбурга, празднование которого запланировано на август 2023 года. Всего до конца года город получит 50 машин. «Новый троллейбусы поставят вместо тех, которые задействованы сегодня, потому что существующие уже переездили 100% своего ресурса»,— добавил Алексей Прядеин.

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